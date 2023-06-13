Patnos Eş Başkanları tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. 2019 yılında Ağrı'nın Patnos Belediyesine ait Asfalt Plenti tesislerinde iş kazası yaşandı. Bir işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Bu soruşturma esnasında Patnos Belediyesinin iştirakı Patnos Yatırım Ticaret Sanayi A.Ş.'nin asfalt şirketine ihaleyi usülsüz verdiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı ile birlikte şirket yetkilisini de aralarında olduğu 5 kişi ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 4 kentte sabah 6:00'da eş zamanları operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı M.G., Patnos Belediye Başkanlığı çalışanı U.L. Elektrik Teknisyeni R.D. Ve özel şirket çalışanı E.Y. Yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.