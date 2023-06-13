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Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:26

Patnos Eş Başkanları tutuklandı

Ağrı KOM ekipleri, Patnos’ta bir işçinin ölümüne neden olan ihale usulsüzlüğü nedeniyle gerçekleştiren operasyonda  Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ile toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerin arından şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Patnos Eş Başkanları tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. 2019 yılında Ağrı'nın Patnos Belediyesine ait Asfalt Plenti tesislerinde iş kazası yaşandı. Bir işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Bu soruşturma esnasında Patnos Belediyesinin iştirakı Patnos Yatırım Ticaret Sanayi A.Ş.'nin asfalt şirketine ihaleyi usülsüz verdiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı ile birlikte şirket yetkilisini de aralarında olduğu 5 kişi ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 4 kentte sabah 6:00'da eş zamanları operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı M.G., Patnos Belediye Başkanlığı çalışanı U.L. Elektrik Teknisyeni R.D. Ve özel şirket çalışanı E.Y. Yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Patnos Eş Başkanları tutuklandı
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