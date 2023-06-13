Hrant Dink cinayetinde yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hrank Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı. AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazetenin önünde öldürülmüştü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama yapılarak hüküm verilmesi sonrasında, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlanılmıştı.

ÖRGÜTÜN YIKICI EMELLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİLER

Şüpheliler eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve firari sanık Faruk Sarı hakkında Hrant Dink'in öldürüleceğinden ve suç faillerinden önceden haberdar oldukları, görevleri gereğince cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayarak ve maktüle şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamayarak örgüt adına ve yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri kaydedildi. Şüphelilerin Dink cinayeti öncesinde İstanbul İstihbarat Şubeyi ele geçirerek 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine kadar giden süreci başlattıkları ve yürüttükleri anlatıldı. Şüphelilerin "Anayası ihlal" suçunu işledikleri ifade edildi.

ÇIKAR AMAÇLI HAREKET ETMİŞLER

Şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdikleri, sonrasında bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/ Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını başlattıkları, bu nedenle her ne kadar sanıklar hakkında doğrudan örgüt üyesi olduklarına ilişkin somut delil elde edilememiş ise de sanıklar hakkında ele geçen bir kısım delillerin FETÖ/PDY'nin yönetici ve üyeleri ile belli bir irtibatlarının olduğunu gösterdiği kaydedildi. Bu sanıkların Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında bu örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

YARGILAMA YARIN BAŞLIYOR

İddianamede, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve yakalamalı sanık Faruk Sarı hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar Yahya Öztürk ve Adem Sağlam hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "İhmali davranışla kasten öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile 17 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı Terör Örgütü adına suç işleme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar, yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.