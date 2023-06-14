Başkan Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde konuştu: Avrupa Türkiye üzerinden alacağı gazı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bir devlet geleneği olarak ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye, ikinci ziyaretini ise kardeş ülke Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:Hangi alanlarda neler yaptığımızı baş başa yaptığımız görüşmede de etraflıca ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz.Şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Yasal bir düzenlemenin gereğini İlham kardeşim ifade ettiler. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.Enerji noktasındaki adımda, Avrupa, özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda çok telaşlı. Bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bütün bunların yanında savunma sanayiinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Savunma sanayiinde atılacak adımlarla birlikte işin savunma sanayii bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu da Zengezur Koridoru. Zengezur konusunu süratle halletmemiz hâlinde bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryoluyla atılacak adımla Iğdır-Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü hâle gelecek. Ayrıca bu bağlantıların olması, Türkiye- Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacak.Şuşa Beyannamesi'nin içeriğinde neler varsa, bunları bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda taviz yok. Azerbaycan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu altyapı noktasında yollardır. Bütün tüneller, viyadükler Azerbaycan'ın Karabağ Savaşları'ndan sonra nasıl geliştiğini, gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. 30 yıldır bu Minsk üçlüsü nasıl buraları oyaladı, adım attırmadılar. İşte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz adımı atarsınız.Cumhurbaşkanı erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak. Türkiye ve Azerbaycan olarak, Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz."Erdoğan'ınziyareti dolayısıyla dün Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider, yaklaşık 1 saat baş başa görüştü. Ardından heyetlerarası görüşme yapıldı. Törene 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan da katıldı. Oğan, törende Aliyev ile tokalaştı.BaşkanErdoğan, "Şimdi, önümüzde atılacak bazı adımlar var. İnşallah, bu adımları da başarıyla attıkça Azerbaycan şu andaki mevcut nüfusuyla daha da ileri gidecek. En az 3 diyordum ama Azerbaycan'da bunun en az 5 olması lazım" dedi. Azerbaycan'ın nüfusunu sorduğu Aliyev'den, "11'e (milyon) çatmıyor. 10'un üstündedir ama inşallah yakın zamanda 11'e çatacak" cevabını alan Erdoğan, "Bunu başardığımız anda Azerbaycan çok daha güçlü olacak" diye konuştu.AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev Başkan Erdoğan'ı "Vatanınıza hoş geldiniz" diye selamladı. Aliyev, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türk halkının size gösterdiği itimat sizin uzun yıllar yaptığınız hizmetlere verilen yüksek değerdir. Sizi Azerbaycan'da çok seviyorlar" dedi. Aliyev, "Tüm başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor. İki gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yılını kutlayacağız. Bu, tarihi bir anlaşmadır" dedi.Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır" dedi.Başkan Erdoğan, Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıtmezarına çelenk bırakan Erdoğan, Türk Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktıErdoğan, hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam Gülistan Sarayı'nda düzenlenen yemekte "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendiren sanatçı Azerin, şarkının "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, Karabağ zaferine işaret ederek "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" şeklinde değiştirerek okudu. Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı.