İzmirBüyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurdu. Oturumda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, birilerinin kendi ikbali için kurumsal kimlikleri kullandığını öne sürdü. İzmir'in en temel sorunlarından birisinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu belirten Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm çalışması içinde.Belediye 150 yıllık tarihindeki en büyük skandala imza attı. Bu işi yapmak ve yaptırmak adına birilerinin apar topar kooperatif kurarak o işleri nasıl aldığı muamma. O kooperatiflerin hangi firmalara işleri verdiği muamma. Biz bunu defalarca dile getirdik. İZBETON ile kooperatifler arasında imzalanmış sözleşmeleri istedik vermediler. Sonra ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi demir hırsızı, beton hırsızı damgası yedi. Büyükşehir kentsel dönüşüm faaliyeti yapacak, yaptığı inşaat demir ve beton eksikliğinden mühürlenecek. Buna demir ve beton hırsızlığı derler. Bu olay nasıl çıktı ortaya? Bir milletvekilimiz paylaşım yapınca çıktı" diye konuştu.Mühendis gidip eksikleri bir bir sıralıyor. 'Bunlar giderilmeden beton dökülmesin' diyor. Sonra denetimler sürerken beton mikseri gidip beton dökmeye başlıyor. Mühendis arkadaşlar da alandan ayrılıp tutanak tutuyor. Bu yüklenici bu cüreti, bu gücü nereden buluyor? İşi verdiğimiz şirketin yani İZBETON'un Genel Müdürü, şu anki CHP İl Başkanı, Gaziemir'deki kooperatif başkanı bürokratlara baskı yaptı. Bu cüret oradan geldi.