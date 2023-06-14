MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ‘Köylü seçmen’ ifadelerine sert tepki: Kılıçdaroğlu özür dile!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kaybettiği seçimin faturasını köylülere çıkartan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na "Derhal özür dile" çağrısında bulunurken, anayasa değişikliği konusunda da hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli şu mesajları verdi:14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri küresel siyasetin ana gündem konusu olmuştur. Zillet ve zulmün hâkimiyeti için neredeyse ayinler yapılmıştır. Ülkemizin kaynaklarında gözü olan uluslararası sermayenin, küresel mihrakların, yerli işbirlikçilerinin, iç ve dış karanlık medya gücünün baskı ve dayatmaları Allah'a şükürler olsun ki birer birer aşılmıştır. Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir.Türk milleti kaderine, geleceğine, tarihi haklarına ve muhteşem varlığına sahip çıkma basiret ve başarısını hür iradesiyle, haysiyetli tercihiyle göstermesini bilmiş, zilletin defterini dürmüştür. Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de güneş açmıştır.Maalesef ülkemizin öncelikli sorun alanlarından birisi fikirsiz, temelsiz, kimliksiz, istikametsiz, hedefsiz, heyecansız, milli ve manevi değerlere hazımsız muhalefet anlayışıdır. Bu anlayış demokrasimiz için de bir kambur ve külfettir.(Kılıçdaroğlu'nun köylüler ve TRT ile ilgili sözlerine yanıt olarak) Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası şuur kaybının yanı sıra hâlâ şoku atlamadığına delildir. Derhal özür dilemesi lazımdır. Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış, aynı şekilde CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır. Anadolu'nun kavruk yüzlü, nasır tutmuş elli, tarlasında ve ağılında nafakasının mücadelesinde olan şerefli insanlarımızı anlamadan, haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden yapılacak hiçbir mücadeleden sonuç alınamaz.Ankara'yısel götürdü, mazgallar tıkandı, araçlar sular altında kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu, her yer göle dönüştü, ama CHP'li Belediye Başkanı il il, meydan meydan dolaşarak asıl görevini unutmuş, şehri yüzüstü bırakmıştır. Emanete tıpkı İstanbul Belediye Başkanı gibi ihanet etmiştir.Asgariücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.SayınKılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının milletin çağrısına kulak verip, en azından yeni bir anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşmaları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir. MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiyemize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu kapsamda Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.