AK Parti TBMM Başkanvekili Bozdağ oldu

TBMM'DE Başkanlık Divanı, komisyon ve komisyon yönetimlerini belirlemek için seçimler yapıldı. AK Parti Grubu dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda TBMM Başkanvekili ve divan üyeleri belirlendi. Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni milletvekillerine komisyonların görevlerinden söz almaya kadar yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve uyulacak kuralları anlattı.TBMM Genel Kurulu da dün yaptığı toplantıda Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Buna göre TBMM başkanvekilliklerine AK Parti'den Bekir Bozdağ, MHP'den Celal Adan, CHP'den Gülizar Biçer Karaca, YSP'den Sırrı Süreyya Önder seçildi. Genel Kurul'da komisyon üyeleri de belirlendi. Komisyonlar daha sonra toplanıp başkanlarını seçti. 4 komisyon ise bağımsız üyeleri daha sonra belirleneceği için başkan seçimlerini önümüzdeki haftaya bıraktı.