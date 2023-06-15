Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 15.6.2023 10:06 Son Güncelleme: 15.6.2023 10:40

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelesini aralıksız sürdüyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi
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