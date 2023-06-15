Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Terör yuvaları vuruldu. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. İşte operasyonun detayları: Teröristlerce hafta sonu Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyona SİHA'lar da destek verdi. Yerli ve milli üretim mühimmatlarla terör örgütüne ait aralarında sözde karargâh, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi. Hafta sonundan bu yana bölgede 53 terörist öldürüldü.