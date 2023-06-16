Cumhuriyet’te yeni kriz rüşveti doğruladı, kovuldu

Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. Çikolata kutusunda Cumhuriyet gazetesine 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler isteyen firmanın daha önce de CHP'li Engin Altay ile görüştüğü iddia edilmiş ve bunun üzerine CHP'nin Meclis'te 'evet' oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımalarını sağlamıştı. Rüşveti doğrulayan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Tuncay Mollaveisoğlu'nun işine son verildi. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl hazırladığı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.E-ticaret düzenlemesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanı'na" diyen dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenilmişti. Engin Altay'ın bu tavrı söz konusu e-ticaret firmasının Engin Altay ile bir görüşme yapıp yapmadığı sorularını akıllara getirmişti.CHP'nin itiraz süresinin dolmasına bir gün kala AYM'ye yaptığı itiraz başvurusunun yanı sıra söz konusu şirket, kanunun uygulamaya girmesi için hazırlanan yönetmeliğe itiraz etmiş, bu itirazın da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 iş günü kala Danıştay 10. Dairesi tarafından karara bağlanarak, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasının zamanlaması manidar bulunmuştu. Ticaret Bakanlığı'nın Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı başvuruyu ise bir hafta içerisinde karar bağlaması beklenirken, 12 Mayıs'ta yapılan başvurunun üzerinden bir ay geçmesine rağmen Danıştay'ın yeni kararını açıklamaması soru işaretlerini artırmıştı.E-Ticaret Yasası aleyhine haber yapılması için söz konusu firmanın çikolata kutusunda Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine para verdiği ortaya çıktı. Kayıt dışı para alındığı iddialarıyla sarsılan Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde yazısı yayımlanmayan Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun da görevine son verildi.YASANIN hazırlanmasına büyük emekleri olan eski Ticaret Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise skandala ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bir gazetenin 'e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapılması için para aldığı' iddiaları ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır. Belli lobilerden para alınarak TBMM'nin iradesine kastetme amaçlı yapılan bu maksatlı yayınların ve onlara para aktardığı iddia edilen e-ticaret firmasıyla ilgili yargısal süreçlerin başlatılması kamuoyunun beklentisidir. Bu vahim iddialarla ilgili süreçlerin takipçisi olmak benim en temel görevlerimden biridir."CumhurıyetVakfı, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin takipsizlik kararı verdi. İddiaları doğrulayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısı sansüre uğradı. Mollaveisoğlu, sansüre uğrayan yazısını sosyal medya hesabından paylaşınca da görevden alındı. Sansüre uğrayan yazısında, "Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş" diyen Mollaveisoğlu, "Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı. 'Taraf olursan görevden alırız' dediler. Gazeteciliğin tarafında oldum" sözleri üzerine görevden alındığını duyurdu. Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Ferda Öngün de çalışma arkadaşlarına hitaben bir veda mektubu yayımlayarak istifa ettiğini duyurdu. Tüm bunların ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri; Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile İrfan Hüseyin Yıldız ve Işık Kansu'yu istifaya çağırdı./ SABAH