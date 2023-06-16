Mansur Yavaş beceriksizliğin faturasını ASKİ’ye kesti

Ankara'da günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle sel ve baskınlarla karşı karşıya kalan Ankaralılar, Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), etkin bir çalışma yürütmemesinden şikayet ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masa tarafından kendisine vaat edilen cumhurbaşkanı yardımcılığı umuduyla il il gezip miting yapan Yavaş'ın bu hamlesi tepkilere yol açtı.İnsanların tepkisinden korktuğundan sahaya inemiyor. Ankara sahipsiz. İnanıyorum Yavaş önümüzdeki seçimlerde gereken cevabı Ankaralılardan alacaktır.Miting miting gezip koltuk sevdasına insanları perişan etti. İnsanlar sellerle boğuştu o başka işlerle uğraştı. Tepki gelince sus payı vermeye çalışıyor. Başka şehirden getirdiği genel müdürle ancak bu kadar olur. Ankaralı Yavaş'ı bulamıyor. Kendi yönettiği Meclis'in toplantılarına bile katılmıyor.Günlerdir Ankara perişan durumda inim inim inledi. Ama ortada şehrin belediye başkanı ve ekipleri hiç gözükmedi. Yaşananlar ASKİ'nin tabii ki affedilmez büyük bir suçudur. Peki, ona vaziyet etmeyen, onun amiri konumundaki başkanın vebali ne olacak? ASKİ Genel Müdürü'nü görevden alman suçunu kabul etmen demektir.