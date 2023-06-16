Muhtar yumruklayan CHP’li Başkan Yardımcısına ihraç istemi

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı önce yumruklayıp ardından da yerde tekmelemesi toplumun her kesiminde büyük tepki ile karşılandı. Saldırı sonrası İzmir il sınırları içinde görev yapan 1293 mahalle muhtarı bir araya gelerek Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'a destek açıklaması yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'i ise istifaya davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Işık'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MUHTARA YUMRUK ATMIŞTI

Yaşananlar karşısında sessizliğini koruyan CHP İzmir il yönetimi nihayet harekete geçti. Önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, 2 yıl süreyle geçici olarak partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

PARTİDEN İHRAÇLARI İSTENDİ

Disiplin Kuruluna gönderilen dosyalar bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı sosyal medya hesabından sert bir dille eleştirip istifaya davet eden CHP'li meclis üyesi Alparslan Bilen ile belediye meclis toplantısında bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu ile girdiği tartışma sırasında yaptığı konuşmada Gaziemir'de CHP'den 2 dönem belediye başkanlığı yapan Halil İbrahim Şenol'u rüşvet almakla itham eden CHP'li meclis üyesi İbrahim Özkara kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

GÖZLER DİSİPLİN KURULUNDA

Konuya ilişkin açıklama yapan il başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Yıldız disiplin kuruluna sevk edilen dosyaların önümüzdeki günlerde görüşülüp karara bağlanacağını belirtti. Şimdi tüm gözler il disiplin kurulunun vereceği karara çevrildi