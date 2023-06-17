150 bin kişilik şehir kuruluyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremle vurulan Afşin'de, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Afşin'in yüksek ve sağlam zeminli bölgelerinde 4 ayrı etap halinde süren konutların inşası yükselmeye devam ediyor. Afşin Belediyesi'nin deprem öncesi zemin etütlerini yaptırdığı alanda TOKİ tarafından yapımına başlanan 1091 konutun tamamına yakınının kaba inşaatı tamamlandı. Toplamda 6 bin konutun yapılacağı Afşin'de 150 bin kişilik yeni bir şehir kurulması hedefleniyor.Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir avantaj kazandırdığını belirterek, "Biz belediye olarak 50 yıllık şehir planımızı yapmıştık. Bu alanın imara hazır olması nedeniyle TOKİ burada beklemeden hızla konutların yapımına başlayabildi. 84 bin nüfusu ile Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden olan Afşin'de kurulan 10 bin dönümlük yeni yaşam alanında 150 bin nüfus barınabilecek" dedi.Güven, "İki ay sonra kalıcı konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Devletin sözünü tuttuğunu belirten depremzedeler "Çok şükür düştüğümüz yerden de kalktık" dedi.