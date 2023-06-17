‘Benim değil Cumhuriyet’in üzerine gidilmeli’

E-Ticaretkanununun aleyhine haber yapılması için Cumhuriyet gazetesine çikolata kutusu içinde gönderildiği iddia edilen 500 bin liralık rüşvet, gündemdeki yerini koruyor. Büyük skandalın yanı sıra CHP'li Engin Altay da eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. 1 sene önce tüm partilerin desteği ile Meclis'ten geçen e-ticaret kanununa, sonradan CHP'nin itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurması şaşkınlık yaratmıştı. Parti adına Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ismin Engin Altay olduğu ve iki olay arasında bağlantı bulunduğuna yönelik haberler, dikkatleri CHP'ye yoğunlaştırdı. Kendisine yönelik iddiaları reddeden Engin Altay, kanunun Meclis'ten oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Altay, "CHP olarak biz de kanuna tam destek vermiştik. Ben o kanunun hâlâ sapına kadar arkasındayım. O dönem verdiğim desteğe ilişkin de Meclis'te gerekli açıklamayı yapmıştım. Anayasa Mahkemesi ile ilgili detaylara girmek istemiyorum. Bu süreci en iyi bilen isimlerden biri Sayın Mehmet Muş'tur. Kendisi de zaten bir basın açıklaması yaptı. Burada bir iddia varsa benim üzerime değil, Cumhuriyet gazetesinin üzerine gidilmesi gerekir" şeklinde konuştu.