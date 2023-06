Büyük Aile Platformu’ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: İnsanlık onurumuzu çalamayacaklar

- Oyuncak dünyasında; eşcinsel evli çiftler, hamile erkekler, maskülen kadın figürleri üretiliyor.

- Sosyal medyada LGBT aleyhine paylaşım yapan hesaplar linç ediliyor, kapatılıyor; takipçileri siliniyor ve nefret suçlusu ilan ediliyor.

Pişman olan LGBT'liler ise sürekli perdeleniyor ve görünmez kılınıyor. - Global popüler kültür, tüm unsurlarıyla, özellikle gençleri ve çocukları; bireysel yaşamaya, evlilik dışı ilişkilere, cinsel kimlik karmaşasına, madde bağımlılığına, hedonizme, kimliksiz-şahsiyetsiz[1]cinsiyetsiz-milliyetsiz-devletsiz ve ailesiz yaşam tarzlarına teşvik ediyor. Bu dayatmaya "Dur!" diyen herkesi nefret söyleminde bulunmak ile damgalamaya çalışan LGBT lobisi; her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere ise hakaretler savuruyor. Tüm bu değerleri ayaklar altına almaya kasteden ve cinsiyetsiz bir dünya oluşturmak için uydurulan "toplumsal cinsiyet eşitliği" ideolojisini ise kadın hakları ve eşitlik kılıfında sunarak LGBT Propagandasını meşrulaştırmaya çalışıyor. Hak, adalet, özgürlük, eşitlik kavramlarının içini boşaltan LGBT lobisi, bugün de "sözde onur yürüyüşü" sloganı ile "onur" kavramını daha önce içini boşaltıp bozdukları temel kavramlar gibi bozarak gençlerimizi kendi propagandalarına alet etmek istiyor. Yurt dışından ve Batılı ülkelerin konsoloslukları üzerinden fonlanan ve bunu da açıkça itiraf eden LGBT dernekleri, birçok aileden evladını koparıp, bu gençleri kendi propagandalarına birer piyon olarak öne sürüyor. Değerli Basın Mensupları, Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; ülkemizi parçalamayı hedefleyen, on binlerce insanımızı katleden, eli kanlı terör örgütlerine her türlü silah desteğini sağlayan yabancı devletlerin, aynı zamanda LGBT Propagandası'nın da en önde gelen finansörleri ve destekçileri olduğu gerçeğidir. Nice annenin evladını dağa kaçıran, nice gencimizi uyuşturucularla zehirleyen terör örgütlerinin ve onların destekçisi yabancı ülkelerin ve kuruluşların, LGBT paçavrasını binalarına, konsolosluklarına asması nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun en açık göstergesidir. Dün dağa kaçırdıkları gençleri, bugün sosyal medyanın karanlık arka sokaklarında sapkın ideolojilerinin militanı haline getiriyorlar. Ülkemiz üzerinde sinsi planlar yapan güçlerin stratejileri; terör faaliyetlerinden, gençlerimizi uyuşturucuyla zehirlemekten geçtiği gibi şimdi de LGBT propagandası ile evlatlarımızı çalmaktan geçiyor. Parti toplantılarında, miting meydanlarında bölücü terör örgütünün paçavrasını sallayanlar, kendilerini "LGBT Partisi" olarak tanımlıyor. Bu siyasi partiler, bölücü terör örgütünün paçavrasının yanında LGBT paçavrasını sallıyor. Mitinglerinde, toplantılarında aynı sloganları hep bir ağızdan atıyor. Çocuklarımızı terör bataklığına çeken, dağa kaçıran yapılar şimdi ellerinde LGBT paçavrası ile çocuklarımıza musallat oluyor. Tehlikenin farkına varmak için daha neyi görmemiz, neyi duymamız ve ne olması gerekiyor? Bu propagandanın etkisine kapılan gençlerimiz ne yazık ki ağır hastalıklarla, fiziksel problemlerle ve psikolojik bozukluklarla baş başa kalıyorlar. On yıllardır bilimi ve sanatı çarpıtarak kendini meşru bir zemine taşımaya çalışan LGBT lobisi ise dünya genelindeki bilimsel çalışmaları göz ardı ediyor yahut engellemeye çalışıyor. LGBT yaşam tarzının neden olduğu ağır hastalıkları, erken ölüm yaşlarını, yüksek intihar oranlarını, ruhsal çöküşleri örtbas etmeye çalışan LGBT lobisi, ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak. Dünyanın her yerinde cinsiyet değiştiren kişilerin yaşadıkları pişmanlıktan dolayı LGBT lobisine isyan etmek için her yıl düzenledikleri Detrans Farkındalık Günü, bunun en açık örneklerinden birisi. Bu tehdit sadece ülkemizde değil, tüm dünyada aileleri harekete geçirmiş durumda. Tehlikeyi siyasi kampların pozisyonlarına hapsedemeyiz. İnsanlığın varoluşuna, evlatlarımıza, geleceğimize yönelen bu tehdide karşı hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım hep beraber mücadele etmek zorundayız. Toplumdaki kutuplaşmanın, siyasi kamplaşmanın bizi bu tehdide karşı vurdumduymazlığa itmesi, çocuklarımızın ateşe atılması, neslimizin yani insanlığın yok olması demektir. Tehlikenin boyutunu anlamak için gelin LGBT lobisinin el attığı gençlerimizin sesine kulak verelim. Ne yaşadıklarını, trajedinin boyutunu bir de onlardan dinleyelim. LGBT lobisinin bireysel hak ve özgürlükler arkasına saklanarak Batı ülkelerinde pedofiliye alan açma çabaları da tehlikenin vahametini artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde LGBT lobisi propagandaya tam gaz devam ederken dayatmalarını da artırmış durumda. Beyaz Saray'a, büyükelçilik ve konsolosluklarına paçavralarını astılar. Anaokulu çağındaki çocukların sözde uzmanlar eliyle cinsiyet karmaşasına düşürülmesi anne-babaları isyan noktasına getirdi. Bazı eyaletler tehlikenin farkına vararak LGBT lobisinin faaliyetlerine karşı ailelerin beklentilerini karşılamaya dönük yasal düzenlemeler yapıyor. Benzer tedbirleri alan ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ülkemizde de LGBT lobisinin yol açtığı tehlikenin önlenmesi için son zamanlarda hükümetin ve pek çok siyasi partinin gösterdiği duyarlılık bizleri umutlandırmaktadır. Ancak siyaset içerisindeki tüm bu duyarlı söylemlerin, artık önleyici eylemlerle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Toplumun en temel ve doğal birimi olan ailenin korunmasını, her kurum ve kuruluştan, en önemlisi de devletten talep etmesi, her ferdin en doğal vatandaşlık hakkıdır. Ailemize ve çocuklarımıza yönelen bu hak ihlallerine ve ifsat faaliyetlerine fırsat verilmemesi devletimizden talebimizdir. Bu doğrultuda LGBT örgütlerinin ülkemizdeki tüm faaliyetlerine son verilmesi, medya-akademi-iş dünyası-sanat-spor[1]eğitim aracılığıyla sürdürülen propaganda ve dayatmaların engellenmesi, büyük ailemizin sağlıklı yarınlarının yasal güvence altına alınması ve aileyi destekleyecek adımların atılması devletimizden beklediğimiz çalışmalardır. Üstüne basa basa söylüyoruz. Biz fertleri hedef almıyoruz. Bizim mücadelemizin ve itirazımızın muhatabı bireyler değil. Bizim mücadelemiz LGBT Propaganda ve Dayatmasını icra edenlerle, bizim mücadelemiz onları himaye ve finanse eden yapılarla. Özel hayatları toplumun önüne saçan LGBT lobisinin yatak odalarını sokağa taşımalarına da asla sessiz kalmayacağız. Bu ülkenin her vatandaşı anayasal haklara sahiptir ve bu haklar devletin güvencesi altındadır. 85 milyon Büyük Türkiye Ailesinin her bir ferdi milletimizin parçasıdır, değerlidir. Biz 85 milyon ferdi olan Büyük Türkiye Ailesiyiz. Milletimizin birliğine, değerlerine savaş açanlara hep birlikte karşı duracağız. Marjinalliğin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Küresel emperyalist lobilerin LGBT Propaganda ve Dayatması üzerinden yürüttüğü kültür terörüne geçit vermeyeceğiz. Bugün burada, Atatürk Kültür Merkezi'nde kararlılığımızı ifade etmek için bir araya geldik. Bu sahnelerden ödül alırken bilerek ya da bilmeyerek LGBT Propagandasına alet olanlara da bir mesaj vermek istiyoruz. Sahneleri LGBT lobisine ve aparatlarına bırakmayacağız. Toplumsal yapımızı zehirlemeye dönük akımları sokaklara, meydanlara taşımaya çalışan küresel emperyalizmin aparatı LGBT derneklerine de bir mesajımız var. Meydanı size bırakmayacağız. Şu çok iyi bilinmelidir ki; kadını, erkeği, gençleri, çocukları ve temelde aileyi hedef alan bu dayatma, tüm kirli faaliyetlerine rağmen hiçbir ahlaksızlığını ve suçunu temize çıkaramayacaktır. Dün gökkuşağımızı çalanlar, bugün insanlık onurumuzu çalamayacaklar… İzin vermeyeceğiz.

