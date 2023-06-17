CHP’li belediyenin bürokratı suçu kabul etti, kamu zararını ödedi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi ASKİ'nin Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç görevi kötüye kullanma suçundan aldığı 1 yıl 15 gün hapis cezasını itiraz etti. Olkaç, suçunu kabul ederek suçunu hafifletmek için 57 bin 86 lira 87 kuruşluk kamu zararını ödedi. İstinaf mahkemesi de Olkaç'ın itirazını kabul ederek hakkında verilen 1 yıl 15 gün hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanması geri bırakılmasına kararını verdi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç hakkında, su kuyularındaki pompalar ile iş makinalarının tamir ve bakım işlerinde, sıhhi tesisat malzemesi ile elektrik panosu alımlarında zincirleme olarak görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile dava açılmıştı. Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi, ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç'a görevi zincirleme şekilde kötüye kullandığı gerekçesiyle 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Olkaç, önce Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezası kararına itiraz etti. Dosya istinafa taşınırken, mahkemenin görevi kötüye kullanma suçundan verdiği hapis cezasını kabul ederek suçunu hafifletmek için 57 bin 86 lira 87 kuruşluk kamu zararını ödedi. İstinaf mahkemesi de Olkaç'ın itirazını kabul ederek hakkında verilen 1 yıl 15 gün hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanması geri bırakılmasına kararını verildi. Dosya bozularak yerel mahkemeye gönderildi.