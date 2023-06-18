Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt
Giriş Tarihi: 18.6.2023 17:59 Son Güncelleme: 18.6.2023 18:22

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirterek partiden istifa ettiğini açıklayan CHP eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kendisine yöneltilen eleştirilere Mardin'in Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğündeki halay görüntüleri ile yanıt verdi. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimleri hatırlatan Şener, paylaşımında "CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar." ifadelerini kullandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener’den CHP’lileri kızdıracak yanıt

Son günlerde CHP'lilerin hedefinde olan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından CHP'lileri daha da kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Mardin Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüleri paylaşan Şener, CHP'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2023/06/18/abdullatif-senerden-chplileri-kizdiracak-yanit-1687098799861.jpeg

HALAYDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Kızıltepe ilçesinde gelin Nupelda Yener ile damat İbrahim Yaşin çiftinin düğününe katılarak ve nikah şahitliğini yapan CHP Konya eski milletvekili Abdüllatif Şener, düğünden halay çektiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. 3 video paylaşan Şener, düğünden attığı görüntülerle birlikte yaptığı paylaşımda yeni eleştirilerde bulunudu.

"KAMİKAZE SALDIRILARI YAPAN MEDYA TROLLERİNİN HALKTA KARŞILIĞI YOK"

Eski vekili Şener, kendi sosyal medya hesabından yaptığı "Dün akşam Kızıltepe'den…" paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar"

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen eski Milletvekili Abdüllatif Şener, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemesi ve son dönemlerde hem CHP hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ile gündem olmuştu.

Katıldığı televizyon programında CHP'den daha önce istifa ettiği duyuran Şener, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği belirtmiş ve "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." ifadelerini kullanmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt
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