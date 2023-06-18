Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener’den CHP’lileri kızdıracak yanıt

Katıldığı televizyon programında CHP'den daha önce istifa ettiği duyuran Şener, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği belirtmiş ve "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." ifadelerini kullanmıştı.