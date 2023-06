Dost kavramının hakkını veren bir insandı

Başkan Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesinde makale kaleme aldı. İşte o makaleden bazı alıntılar:Dostum Berlusconi, kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi. İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum. Berlusconi "dost" kavramının hakkını vermiş bir insandı. Şahsi dostluğumuzun ötesinde Türk milletini seven, sayan ve Türkiye'ye çok büyük kıymet veren bir devlet adamıydı.Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi'nin 2003'te oğlumun nikâh şahitliğini yapmasının kişisel hikâyemizde farklı bir yeri vardır. Bu kadirşinaslığını unutmadık.Berlusconi ile ilk temaslarımız 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleşti. AK Parti iktidara geldiğinde okuduğum bir şiirden dolayı siyasi yasaklıydım ve genel başkan olduğum partinin seçimden zaferle çıkmasına rağmen, siyaset yapma hakkım hukuksuz bir şekilde engellendi. Türkiye içerisinde birileri bu garabeti normal gibi göstermeye çalışırken dünyada buna ilk itiraz eden lider Berlusconi oldu. Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dostum Berlusconi, 'Şu anda Avrupa'daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB'deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım' dedi. AB'ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi. Değerli dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı. Atak helikopterine ilişkin sözleşmenin imzalanması ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı projemizde Silvio Berlusconi'nin destekleri olmuştu.Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli dostum Silvio Berlusconi'nin vefat haberinden büyük üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanı'mı ve parti sözcümü, bizleri temsilen gönderdim. Kendisi, bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, ülkem ve milletim adına İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum.