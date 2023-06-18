DSP’li Aksakal staj sorununu Meclis gündemine taşıyacak

SosyalGüvenlik Çıraklık ve Staj Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alperen Oruç, milletvekili seçimlerinde AK Parti listesinden seçilen DSP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Ziyarette staj ve çıraklığın başlangıç gününün emeklilik hesaplanırken dikkate alınması taleplerini yineleyen Oruç, DSP Genel Başkanı'ndan konuyu Meclis gündemine taşımalarını istedi. Edinilen bilgiye göre DSP'li Aksakal da konuyu AK Parti Grubu'na ileterek, bu soruna dikkat çekti. TBMM'de gerçekleşen görüşmede Dernek Başkanı Oruç, "Bizler zorunlu stajımızı yaptığımız ilk günün uzun kol vadeli çalışma olmasını istiyoruz. Bu yapılırsa ilk etapta 500 bin kişi emekli olabilir" dedi. Görüşmede konuyu Meclis gündemine taşıyacağını ifade eden Aksakal, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Görüşmede konuyu AK Parti Grubu'na ileteceğimi söyledim ve ilettim. Bu konuyu bu şekilde Meclis gündemine getirmeye çalıştık" dedi.