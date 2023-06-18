Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek hamdolsun son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Şubat ayında aylık bazda azalan sanayi üretim endeksi hızlı bir şekilde toparlanarak mart ayında yüzde 5.5 oranında artış sağladı. Gelen öncü veriler diğer büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor. Büyüme ve ihracat rakamları deprem felaketi sonrası ekonomimizin beklenenden daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomik kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü, Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yolunda sizlerden aldığımız güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamak. Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor. Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 artarak 18.9 milyar dolardan 21.6 milyar dolara yükseldi. 12 ayda ihracatımız 254.4 milyar dolara ulaştı.Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Millet olarak geleceğimize artık daha güvenle ve umutla bakıyoruz. Seçimlerle ihtiyacımız olan azmi, cesareti tekrar elde ettik.İhracatçıların düşük maliyetli finansman imkânlarına kavuşması Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak. Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu Eximbank'ın destek sağladığı ihracatçı sayısı 16 bine ulaşmıştır. Bu yıl Eximbank'ın KOBİ'lerimize sağladığı kredi hacim oranı yüzde 25.8'e yükselecektir. İhracatçılarımızın da İstanbul Finans Merkezi'nin oluşturduğu ekosistemden istifade edeceğine inanıyorum.Türkiye asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük kuşatmayı parçaladı. İktidara gelmek için kimlerin vatanın bekasını pazarlık konusu yaptığı zamanla anlaşılacaktır. Millete pazarladıkları masanın bir kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. 28 Mayıs'tan bu yana muhalefet cephesinde yaşananlar, ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü zaten anlatıyor. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası, o günden bugüne hiç durmadı.Millete demokrasi vaat edenlerin, iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikte çok daha net göreceğiz. Sırf iktidara gelmek uğruna kimlerin kimlerle hangi pazarlıklara giriştiği, kapalı kapılar ardında ne tür sözlerin verildiği, vatanın bekasının 'işporta malı' gibi nasıl tezgâha konulduğu zamanla ortaya saçılacaktır. Milletimiz, o engin basiret ve ferasetiyle bunların asıl yüzünü görmüş, kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı tavrı muhalefetten de bekliyoruz. Muhalefetin de hatalarını görüp, kendilerini düzeltmelerini ümit ediyoruz. Millete karşı siyaset yapmak yerine, ülke ve millet için siyaset yapmaları demokrasimiz açısından daha faydalı olacaktır.Dünyanın en ücra köşelerinde bile Türk Malı damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını da dile getirdi.