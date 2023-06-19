CHP’li Aslanoğlu’nun ‘Çalınmış belediyemiz var’ sözlerine sert cevap

30 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP Genel Merkezi Partililerin tüm uyarılarına rağmen FETÖ'cü Burak Oğuz'u Urla'dan belediye başkan adayı gösterdi. Oğuz göreve geldikten kısa bir süre sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Yargılandığı davada da yine örgüt üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Oğuz'un yerine İçişleri Bakanlığı Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç'ı kayyum olarak atadı.

CHP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI DA CEZA ALDI

Menemen'de ise CHP'den belediye başkanı seçilen Serdar Aksoy yolsuzluk iddiası ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Aksoy'un yerine vekalet edecek ismi belirlemek için mecliste oylama yapıldı. Sayısal çoğunluk CHP'de olmasına rağmen bazı CHP'li meclis üyeleri AK Parti adayı Aydın Pehlivan'a oy verince Pehlivan belediye başkan vekili oldu. Bu arada Aksoy yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Önce Urla ardından da Menemen'in kaybedilmiş olması CHP tabanında il yönetimine ve genel merkeze karşı büyük tepkiye yol açtı. O süreçte CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Deniz Yücel partililer tarafından istifaya davet edildi.

TERÖR VE YOLSUZLUKLA ANILANLARI ISRARLA GÖRMEZDEN GELİYOR

Tüm bunlar ortada iken önceki gün açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: "Bizim kaybedilen iki belediyemiz yok, çalınmış iki belediyemiz var" ifadelerini kullandı. Aslanoğlu'nun bu açıklamasına tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Aslanoğlu'nun ifadelerine sert tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı paylaşımda: "Hak, hukuk, adalet diye yola çıkanların söylem ve eylemleri gösteriyor ki karşımızda, geçmişten ders almayan, gerçekleri sümen altı eden, hak, hukuk ve adaletten oldukça uzak klasik bir CHP zihniyeti var. Menemen ve Urla'da yaşananlar apaçık ortadayken hala utanmadan, sıkılmadan "Menemen ve Urla çalındı diyebiliyorlar!" Terör ve yolsuzlukla anılanları ısrarla görmezden gelmeleri, gerçekleri değiştirmiyor elbette. Yalan ve iftiralarla bir yere gelemeyeceklerini 14 ve 28 Mayıs'ta görmelerine rağmen, hala bu yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Anlatacak yatırım, proje ve hizmet olmayınca her zamanki gibi yalan ve iftiralara sarılıyorlar. İzmir, Menemen, Urla, Torbalı ve dahi Menderesli hemşehrilerimiz; yapılanları unutmadı, CHP'li başkanların, kendi kendilerini nasıl bu sona götürdüklerini de unutmadı. Bu ilçelerde, zaman aşımına uğramayacak çalma, çırpma, vatana ve millete ihanet hikâyeleriyle tarih yazanların bu cürretini anlamak mümkün değil. Kim, neyi çaldı da oyun dışı kaldı; bunu en iyi kendileri biliyor... Ne yazık ki beceriksizlerini ve ayıplarını örtmek için sıkışınca kullandıkları her yol çıkmaz sokağa dönüyor...'' ifadelerine yer verdi. Saygılının açıklamaları büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na tepki gösterdi.