Bu dramın başrolünde Melek var

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Melek İpek (31), 10 yıllık eşi Ramazan İpek'ten (36) yıllarca işkence gördü. Son olarak 8 Ocak 2021'de Melek İpek ve 2 kızına tüfekle ateş eden Ramazan İpek, eşinin ellerine kelepçe takıp soğuk suyla işkence yaptı.Çaresiz kalan Melek İpek, eline geçirdiği av tüfeğiyle eşini öldürdü. Ardından 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Tutuklanan ve hakkında, "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İpek, 108 gün sonra tahliye oldu.Dava sonunda mahkeme, "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince beraatine karar verdi. Melek İpek, cezaevinden çıktıktan sonra ise 8 ve 10 yaşlarındaki 2 kızına bakabilmek için servis şoförlüğüne başladı. Melek İpek'in bu çileli hayatı şimdi beyaz perdeye aktarılıyor. Başrolde de kendisi yer alacak.Yapımcı firma ile Melek İpek ve avukatı Ahmet Onaran arasındaki görüşmelerin sürdüğü, anlaşmanın son aşamaya geldiği öğrenildi. Filmin çekimlerinin de, Türkiye'nin en doğal film platosu olarak adlandırılan ve Melek İpek'in de doğup büyüdüğü yer olan Döşemealtı ilçesindeki Kovanlık Mahallesi'nde yapılacak.Ramazan İpek, eşine ve çocuklarına yıllarca işkence yaptı. Son olarak 2021'de tüfekle ateş açtı. Melek İpek de eline geçirdiği av tüfeğiyle Ramazan İpek'i öldürdü.