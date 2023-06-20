CHP’li Nazlıaka örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük için kulislere başladı

Kaynayan kazan CHP'de yeni bir karışıklık patlak verdi. Engin Özkoç'un örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi onaylamadığı öne sürüldü.

AYLİN NAZLIAKA HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın il başkanları ile görüşerek kendisini Özkoç'un getirilmek istendiği örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevi için önerilmesi yönünde baskı yaptığı iddia edildi. Nazlıaka'nın görüştüğü İl Başkanlarına Kılıçdaroğlu'na kendisinin ismini verilmesini söylediği belirtildi.