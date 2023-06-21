‘Çikolatacı gazeteciler’ ifşa edilecek

E-Ticaretteyerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak maksadıyla yürürlüğe konulan yasanın aleyhinde haber yazmak için çikolata kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen Cumhuriyet Gazetesi, Anayasa Mahkemesi'ni harekete geçirdi. Meclis'te desteklediği yasayı daha sonra lobilerin çıkarları doğrultusunda AYM'ye taşıyan CHP'nin yaptığı itiraz başvurusu temmuzda görüşülecek. AYM'nin davet ettiği Ticaret Bakanlığı'nın yasanın önemine dikkat çekeceği ve Cumhuriyet'teki skandala benzer şekilde diğer medya gruplarında yapılan haberlerle bu lobilere hizmet eden kişileri de ifşa edeceği öğrenildi.