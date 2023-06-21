İlim Yayma Ödülleri 2023 Akademik Tanıtım Toplantısı İstanbul’da yapıldı

N. BİLAL ERDOĞAN: "İNANIYORUZ Kİ ÖDÜLLER BÜYÜYECEK"

Necmettin Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri için başvuruların mayıs ayında başladığını ve temmuz ortasına kadar devam edeceğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik etik kurallarına azami derecede dikkat eden bir süreç işletmeye gayret gösteriyoruz. Ama ödülün başarısı elbette ki başvuruların niteliğiyle de doğrudan ilişkili. Dolayısıyla özellikle büyük ödüle aday olunamıyor. Büyük ödüle aday gösterilmesi gerekiyor ve büyük ödüle herkes aday gösteremiyor. Büyük ödüle aday göstermede en önemli ekip burası.. Biz inanıyoruz ki bu ödüller büyüyecek. Yani ödül miktarı da büyüyecek. Ödül kazananların yavaş yavaş sayısının artmasıyla toplumda kabul görüp, tanınıp takdir görmesiyle ödülün doğru işler yaptığı da daha çok kabul görmüş olacak. Biz bunlara inanıyoruz. Zamanla buna uluslararası boyut kazandırmaya yönelik fikrimiz elbette devam ediyor. 5. ödülü kendimize hedef olarak koyduk, şu anda 3. ödülü konuşuyoruz. Ama 5. ödülden itibaren bir uluslararası yönü buraya kazandırmak istiyoruz. Ve bu şekilde Türkiye'deki akademik çalışmanın Türkiye'deki araştırmanın kalitesini, düzeyini, dünya standartlarına ve onların üzerine taşımak için bir destek misyonunu sürdüreceğimize inanıyoruz."

'VAKIF MEDENİYETİNİN GÜNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ'

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ise Erdoğan'nın ardından ödül başvuruları ve değerlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Daha önce ödül alan isimleri de tanıtan Prof. Dr. Savaşan 3. Ödül dönemine ilişkin şunları söyledi:

"İlim Yayma Ödülleri, malumunuz olduğu üzere bu yıl 3'üncü ödül döneminde 2017 yılında başlayan bir serüven. İnşallah bu yıl 3'üncü ödülle yolculuğuna devam ediyor olacak. Kıymetli hocalarım, birçoğunuzun farkında olduğunu düşünüyorum. İlim Yayma Vakfı, bizim vakıf medeniyeti diye özetlediğimiz tevarüs ettiğimiz medeniyetin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir. Ben de şahsen 2018'den itibaren üyesi oldum. Akademik danışma kurulu ilim yayma mezunu, akademisyenlerden oluşturulmuş bir kuruldur. Ve İlim Yayma Vakfı'nın misyonunu doldurmak için ilim yaymaya destek olan en önemli kurullardan birisi. İlim Yayma Vakfı biraz önce başkanımızın söylediği gibi yarım asrı geride bıraktı ama cemiyet olarak düşündüğümüzde 72 yılı geride bırakan bir geleneğe sahip. Ve kurumsallaşmasını önemli ölçüde tamamlamış."

ÖDÜLLER 3 KATEGORİDE VERİLİYOR

Ödüller, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam üç kategoriden oluşuyor. "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. "Büyük Ödül" ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. "Büyük Ödül" kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümünde görüş ve değerlendirmelerini belirtmek isteyen rektör ve akademisyenler dinlendi. Ardından tanıtım programı, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.