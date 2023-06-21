Önce hafriyatla doldurdu şimdi yeniden açıyor: İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, göreve geldiği 2019'da ilk iş olarak yapımı devam eden, ihale sürecinde olan ve ihalesi tamamlanmış inşaat aşamasındaki tüm projeleri iptal etti. İptal edilen projelerin başında ise İstanbul'un su kaynaklarını korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerin ardından metro inşaatları geldi.Göreve gelmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bitmek üzere olan hatları dahi açamayan İBB yönetimi, en büyük skandalı ise 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirdi. Yapımına Mayıs 2017'de başlanan Yenidoğan- Cumhuriyet-Emek metro hattı için önce 26 Kasım 2019'da, 14 ay sonra da 15 Ocak 2021'de 'Tünel Açma Töreni' düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan alınan 110 milyon euro'luk kredi ile metro hattının hızla bitirilerek 2022 yılının son çeyreğinde hizmete gireceğini belirtti. Ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen hattın tünelleri, 5 Ocak 2022'de hafriyatla doldurularak kapatıldı. 2022 yılında hizmete gireceğini belirttiği hattın gereksiz olduğunu belirten İBB Başkanı, metro hattının iptal edildiğini duyurdu.İBB yönetimi 20 Haziran 2023'te ise gereksiz olduğu belirtilerek kapatılan metro hattı için yeniden başlangıç için imza töreni düzenledi. Çekmeköy- Sultanbeyli metro hattının bir kolu olarak hazırlanan Yenidoğan- Cumhuriyet-Emek metro hattının istasyonlarını artırarak Söğütlüçeşme'ye kadar uzattıklarını belirten yönetim, ihaleyi alan İBB iştiraki Metro A.Ş. ile "Uygulamaya Esas Kesin Projesi" için protokol imza töreni düzenledi. İBB kendi şirketi Metro A.Ş'ye verdiği ihale sonrası atılan protokol imzaları sonrasında İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin yapboz siyasetine vurgu yaptı.Özdemir, "Yapımı devam ederken durdurup, sonra da moloz doldurduğunuz proje olmasın Sayın Başkan? Tekrar başa dönme kararı aldınız ama hem yapılan emeğe hem de kaybedilen yıllara yazık oldu" ifadesini kullandı. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da projenin hangi aşamada ve ne zaman bitirileceğinin açıklanmadığına değinirken, "Kurum içi imza törenini proje diye sunan İBB'ye soruyoruz: Bu proje ne aşamada? Ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Dört yıldır sıfırdan başlattığınız ve biten kaç kilometre yeni metro hattı var?" sorularını yöneltti.