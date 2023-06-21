Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ’16’lı masa’ açıklamasına tepki: Yetmez, bunu daha da arttırman lazım

Seçim zaferinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Grubumuzun bu ilk toplantısında, her bri dava arkadaşıma, teşkiletımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımızı sunuyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimleri, her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Milletimizin emanetine fedakarca sahip çıkan tüm sandık müşahitlerimize tebriklerimi iletiyorum.

Buradan beraber mücadele verdiğimiz, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm Ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Alperenlere, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum.