Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ’16’lı masa’ açıklamasına tepki: Yetmez, bunu daha da arttırman lazım

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMMnin 28. Yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Grup toplantısının demokrasimi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'den milletvekili seçilen siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Hayatını kaybeden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacağız.
Seçim zaferinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Grubumuzun bu ilk toplantısında, her bri dava arkadaşıma, teşkiletımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımızı sunuyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimleri, her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum.
Milletimizin emanetine fedakarca sahip çıkan tüm sandık müşahitlerimize tebriklerimi iletiyorum.
Buradan beraber mücadele verdiğimiz, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm Ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Alperenlere, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum.
Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini istiyorum. Gurbetçilerimiz her iki seçimde de adeta sandıkları patlatarak Türkiye'nin iftiharı oldular. Seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi.
"16 MASA YETMEZ BUNU DAHA DA ARTIRMAN LAZIM"
Dün yine İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi. Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99 dedi. Bunlar bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar; 6'lı masa. Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz.
MUHALEFETE SERT TEPKİ: KUMAR MASASINDAN ÖTEYE GEÇEMEDİ
Çok zorlı bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu sçeimlerin tıpkı 14 Mayıs 1950 ve 3 Kasım 2002 seçimleri gibi demokrasi mücadelemizde yeni bir merhale olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin uçuruma düşmekten son anda nasıl kurtulduğunu zamanla daha iyi göreceğiz.
Yaptıkları onca toplantının sonunda millete proje namına elle sunulacak bir şey sunamadılar. Kendi kurdukları bir masa; kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben kumar masası demedim, noter masası da demedim. Diye o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ve basiretsiz. Neticesi de ortada.
CHP'YE 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ: EĞER SAMİMİYSENİZ...
Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşımıza korku saldılar. Bay Bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur.
Sahtekarlık yaptınız. Yeri geldi, başörtüye saldırdığınız halde seçim için aldınız yanınıza başörtülü kızlarımızı rozet taktınız. Ama yalan, sahtekarlık yaptınız. Seçim öncesi anayasa yapalım dedik.
Eğer dürüstseniz, yeni yasama dönemidne başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım.
Bay Bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci... Ama Cumhur İttifakı üyelerinde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark bu. Seçim kazanmak uğruna faşizmi, ırkçılığı ve ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz.
Bizim sorumluluğumuz siyaset kurumunun itibarını sarsan hadiselerin tekrarına engel olmaktır.
Seçimleri kazanmakla böyle bir kuşatmayı da yardık. Muhalefetin hiçbri temeli olmayan korku ve yalan siyasetini boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında her gün biraz daha boğulurken biz halkımızın karşına eserlerimizle çıktık. Seçim çalışmalarımızda dahi 85 milyona yeni müjdeler vermeye devam ettik."