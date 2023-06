TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net anayasa çağrısı: 85 milyonun anayasası olmalı

TRT haber yayınında Fatih Çimen moderatörlüğünde SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve gazeteci Didem Tümer'in sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, anayasa değişikliği için mecliste en az 360 milletvekilinin destek vermesi gerektiğini belirtti.

ÇAĞDAŞ KATILIMCI MİLLİ ANAYASA

Yeni sivil bir anayasa mesajı veren Numan Kurtulmuş, "Artık Türkiye'de darbe ürünü olmayan bir anayasa yapılmalı. Türkiye'nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var. Toplumun her kesiminin içinde dâhil olduğu olabilecek en yüksek mutabakatla yeni anayasa için TBMM'nin öncülük yapması lazım. Sözü güçlü özü tesirli bir Türkiye yüzyılı olacağından bahsediyoruz. Bunun çok temel hususlarından birisi Türkiye'nin içyapısını çok sağlam hale getirmesidir bunlardan bir tanesi de anayasadır. Anayasalar siyasi partiler yasası seçim yasaları meclis iç tüzükleri Türkiye'nin demokratik standartların belirleyen temel metinlerdir. Türkiye çağdaş, katılımcı, kapsayıcı milli bir anayasanın oluşması için vaktin geldiğini düşünmemiz gerekir. Cumhuriyetin ikinci asrına başladığımız 28'nci dönem parlamentosu böyle bir özelliği var. Bunun sırtlanacak olan yer TBMM'dir. TBMM'nin bu inisiyatifi yerine getirmesi kanaatindeyim. Bunun için siyasal iklimin oluşması lazım" dedi.

BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞMELİ

Yeni anayasası, bazı grupların bazı kişilerin istemesi yetmez" diyen Kurtulmuş, "Halkı temsil eden tüm siyasi görüşlerin yeni bir anayasa konusunda fikir oluşturmaya katılması lazım. STK'ların ve üniversitelerin de Türkiye'nin gelecek yüzyılını yüklenecek anayasa metnine ihtiyacı olan herkesin destek vermesini temenni ediyoruz. Siyaset ve siyasetin merkezi olan TBMM'nin öncülük etmesi gerek. Bu iklim meselesinin oluşturulmasını hep beraber sağlayacağız. Tartışacağız, fikirlerimizi ortaya koyacağız. Hep beraber yönetimi bulunur. Türkiye'de halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasa ortaya konulur, bunun için parlamento çoğunluğuna ihtiyaç var. Burada sadece 1-2 partinin anayasası değil, 85 milyonun anayasası olması lazım. Olabilecek en yüksek çoğunlukla parlamentoda çok büyük bir katılımla 400 milletvekilinin oyuyla geçmesi en azından 360 vekilin oylamasıyla referanduma gidebilecek bir güçle yeni bir anayasanın yapılması mümkün olur. Halkımızın kararıyla gerçekleşir" diye konuştu.

MAHKEME ADINA KARAR VERECEK DURUMDA DEĞİLİZ

Tutuklu Tip milletvekili can Atalay'ın serbest bırakılması ile ilgili konuşan Kurtulmuş karar vericinin mahkemeler olduğunu belirterek, " Siyasi polemiğin içine girmek istemem. TBMM Başkanının onu oradan çıkarma gücü yoktur. Bu, TBMM'nin vereceği bir karar değildir. Mahkeme adına karar veremez TBMM başkanı. Mahkemeler bir an evvel kararın vermelidir. Biz mahkeme adına karar verecek durumda değiliz. Can Atalay konusunda kararı verecek olan Yargıtay'dır. Tutukluluk hali kararını mahkeme verir. Yemin sırasında ismi okunda parlamentoda olduğu ilan edildi. Özlük hakları maaşı ve 3 danışmanı verildi. Parlamentoda Can Atalay, insan haklarını inceleme komisyon üyesi olarak seçildi. Can Atalay'ı durumu ile ilgili kararı verecek olan yargıdır" diyerek son noktayı koydu.

MECLİSİN DAHA ETKİN ÇALIŞMASI İÇİN REVİZYON GEREKLİ

Yeni anayasa ile birlikte Meclis iç tüzüğünde de değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş "Geldiğimiz nokta, yeni bir iç tüzüğü zorunlu kılıyor. Meclisin daha etkin için revizyon yapılmalı, anayasa tartışmalarını da kolaylaştırır. Hem anayasa hem de iç tüzüğü gündeme getirdim. Komisyonda hangi tartışma yapıldıysa birebir aynı tartışma genel kurulda yapılmış, yeni sistemde bakanların genel kurula gelmeleri zorunlu değil. Onların gelmesini zorunlu kılacak düzenleme yapılabilir. 3 dakika söz almak için 33 dakika meclisi oyalamanın anlamı yok. Lüzumsuz sonuç almaktansa söz hakkını açıktan verilir. Süreci daha hızlı ve etkin yürümesini temin etmektir" dedi.

FİLİSTİN'E YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALARI KINIYORUZ

Tüm bm kararını yok sayan işgal politikası devam ediyor İsrail'in. Yapılan tüm haksız uygulamaları şiddetle kınıyoruz. Orada her gün ölen öldürülen 6,4 milyon Filistinli ülkelerinden kovulmuş binlercesi vatanlarından edilmiş. Uluslararası küresel mimari çökmüştür. Yeni bir dönem ve fırsatlar geliyor Türkiye'ye. Bize ne orada olanlar diyemeyiz. Dünya beşten büyüktür çığlığımız bu durumun değişmesi içindir.

TAVRIMIZ NET TALEPLERİ KARŞILASINLAR

İsveç in NATO üyeliği ile ilgili şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın en başından beri net tavır ortaya koydu. İsveç ve Finlandiya'nın farklı ödevleri var dedi. Türkiye karşıtı operasyonları sürdürüyor terör örgütleri, bunun önüne geçin diyoruz. Ülkelerin kategorik olarak NATO ya girmelerine karşı değiliz. Cumhurbaşkanımızı bu ülkelere ödev verdi elinizden gelini yapın dedi Finlandiya üzerine düşeni yaptı. 1 Haziran da terör yasası çıktı olumlu bulduk ama bunun uygulamasını görmek isteriz çok sayıda o ülkenin yetkililerini Türkiye karşıtı teröristlerin ülkemize iade edilmesi ya da sınır dışı edilmesi çok mu zor dur? Türkiye'nin tavrı net. Bizim taleplerimiz net somut, onların da adım atmasını bekliyoruz."