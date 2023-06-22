AK Parti’den kongre sürecine ilişkin açıklama

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI



Önce bu seçimin bize söylediği şeyler var. Bu konuda dersimize çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aday olan arkadaşlarımızın, il - ilçe başkanlarımızın raporlarını aldık. Takviye gereken noktalarda kadrolarımızı revize edeceğiz. Eksik bıraktığımız ya da milletimizle ortaklaşamadığı yerler varsa oralara müdahale edeceğiz.

Bizim oylarımız büyük oranda ittifak içerisinde kalmış. Büyükşehirlerde de böyle olduğunu görüyoruz. Bunu değerlendiriyoruz ama bu nihayetinde bize Meclis'te Cumhur İttifakı'nı kazandırmış oldu. Biz kendimizle yarışan bir siyasi partiyiz.Hem böyle olduk. Yeni dönemde de bize oy vermeyen vatandaşlarımıza kendimizi nasıl anlatacağımızın çalışmalarını yapacağız tabii ki. Doğru bir teşhis bizim açımızdan önemli. Çok net ve kesin bir zafer elde etmiş olsak da bunu yeterli görmüyoruz.

"İSTANBUL'DA KAYBEDİLEN 5 DEĞİL 15 SENEMİZ VAR"

Eksiğimizin olduğu yerleri de düzeltmek için kendimizi göstereceğiz. İstanbul'da kaybettiğimiz 5 değil 15 senemiz var. Ankara'nın sel olmuş caddelerini izliyoruz. Vatandaşlarımızı görüyoruz. AK Parti döneminde İstanbul ve Ankara'da atılan adımların ilerletilemediğini ve yönetilemediğini görüyoruz.

İstanbul'da metroları kapatan bir belediyecilik anlayışı var. Ankara'da her yağmurda yürekler çarpıyor. Nereyi sel basacak, arabaya su dolacak mı" diye. Demek ki belediyeler çok kötü yönetiliyor."