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Giriş Tarihi: 22.6.2023 12:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararını açıkladı. "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
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