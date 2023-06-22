Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ‘A Takımı’ belli oldu
Giriş Tarihi: 22.6.2023 13:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ‘A Takımı’ belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ‘A Takımı’ belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre bakan yardımcılığı görevine Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları ile birlikte çektirilen fotoğraf karesini “Türkiye Yüzyılının  inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” notuyla paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ‘A Takımı’ belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen yeni kabinede Bakan Yardımcılıkları belli oldu. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu görevlendirildi.

"BİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'A Takımı' ile birlikte çektirilen fotoğraf karesini "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle; İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Sayın Bülent Turan, Sayın Mehmet Aktaş, Sayın Mehmet Sağlam ve Sayın Münir Karaloğlu'nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılının inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz" notuyla paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ‘A Takımı’ belli oldu
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