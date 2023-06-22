İsmet İnönü 1970'lerden CHP'ye sesleniyor: "Çekilme zihniyetini yerleştiremedim"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yenilgilere doyamıyor. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu 2010'dan bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan karşında 13 yılda 11 seçimi kaybetti. Onlarca seçim kaybetmesine ve tabanın özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesinde "aday olma" baskısına rağmen aday olan ve yine kaybeden Kılıçdaroğlu koltuğundan vazgeçmek istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun "demokrasi" söylemine rağmen parti içi demokrasinin olmadığı bilinen CHP'ye yönelik eleştiriler ayyuka çıkarken tarihten gelen bir ses de çekilmeyi bilmenin önemini gözler önüne seriyor. CHP'nin 2. genel başkanı İsmet İnönü, 1970'de verdiği bir röportajda "demokratik rejim içinde çekilmeyi ilk günden esas olarak kabul etmek lazımdır" uyarısında bulunuyor ve çekilmeyi bilmeyen kimselerin varlığından şikâyet ederek bu düşünce tarzını yerleştiremediğini söylüyor.

ÇEKİLME ZİHNİYETİNİ YERLEŞTİREMEDİM

İnönü 1970'de verdiği bir röportajda gazetecinin "Hiç seçilmemek kuşkunuz oldu mu?" sorusuna şu cevabı veriyor: "Hiç umurumda değil. Usulünü koymuşuz, seçilirsek seçildik, seçilmezsek seçilmedik. Bunları göze almadan demokratik rejim düşünülemez. Demokratik rejimi düşünmekte benim iddialı bir söz söylemeyeyim benden evvelkilerden hepsinden farkım demokratik rejimi açarız ve bu rejim içinde çekilmeyi ilk günden esas olarak kabul etmek lazımdır. Bu zihniyeti yerleştiremedim. İnönü aynı konuşmasında kendinden sonraki genç politikacılara yönelik de şu ifadeleri kullanıyor: "Demokratik rejim başka türlü olmaz. Bir gün çekilmesinin mukadder olduğunu ve lazım olduğunu anlayan bir zihniyet hâkim olursa iktidarda bulunduğu zaman elinde hudutsuz bir zannolunan salahiyetler bulunduğu zaman onu çok ihtiyatla kullanmasını tabiatıyla öğrenir. Evvela bunu kabul etmek lazımdır."