Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri ile büyük hezimet yaşayan CHP ve ittifak ortaklarında istifa sesleri her geçen gün daha da yükseliyor. CHP'li ve muhalif seçmenler yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.
İMAMOĞLU: BULUNDUĞUMUZ MEVZİLERİ DE KORUYAMAYIZ
İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu.
"CHP'YE NASIL DEĞİŞİM DERSİNİZ?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini hedef alan 'değişim' çağrılarına yanıt verdi. "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyerek çağrılara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI!
İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen CHP lideri, "(Babasının şirketine gönderme yaparak) Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz." dedi.
Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen 'değişim olacak mı' sorusuna şu yanıtı verdi: "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. CHP'nin kuruluş felsefesi budur. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır. Biz bunu yapmak zorundayız, parti parti olmaktan çıkar. Kendi kuralları içinden olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim olacak neden olmasın, hukuki zeminde olması lazım. Kurultayı yaparsınız adaylar çıkar, ben kısmen tıkayan geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. her eleştiriyi değerlendirmek genel başkanların görevidir.
"EKREM BEY GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"
İmamoğlu'nun Genel Başkanlık hedefi ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Bizim partimizde herkes koşulları yerine getirdiğinde aday olabilir. Ekrem Bey aday olacaksa ilk kez aday olacak bir kişi değil. Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Partinin kuralları vardır. Başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. İBB Meclisi çoğunluğu da alınır kişiler gelip aday olabilir. Ben asla İstanbulluların oyuyla alınmış olan bir belediyeyi asla AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem bey görevine devam edecektir.