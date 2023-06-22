Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek

İMAMOĞLU: BULUNDUĞUMUZ MEVZİLERİ DE KORUYAMAYIZ

İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu.

"CHP'YE NASIL DEĞİŞİM DERSİNİZ?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini hedef alan 'değişim' çağrılarına yanıt verdi. "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyerek çağrılara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." ifadelerini kullandı.