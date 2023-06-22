Özgür Özel Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Gezi Parkı davası kararları açıklandıktan sonra Çağlayan Adliyesi önünde CHP'li Özgür Özel bir açıklamada bulunmuştu. Özel, "Bu saray rejimin korkak efendileri tir tir titreyecek. Bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Bu kumpası kuranlar, beraat etmiş kişilere yeniden yargılama kararı verenlerden serbest bırakılmış Osman Kavala'yı cezaevi önünde bir daha yakalayanlardan hesap soracağız. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür, tutuklanan bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkûm olacaktır, hesap verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından tazminat davası açıldı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel'in mesnetsiz ithamları ve hakareti nedeniyle 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.