Tarhan’ın paylaşımına isyan ettiler... 13 yıl kaybedip hala aynı koltukta oturan genel başkan yok!

Yapmış olduğu basın toplantısında "CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok" ifadelerini kullanan Tahsin Tarhan'ın, 2 gün sonra aynı ifadeleri sosyal medya hesabında paylaşınca partide değişim isteyenlerin tepkileri çığ gibi büyüdü. Tarhan'ın takipçileri, partililer ve birçok vatandaş, kendisinin yapmış olduğu paylaşımın altındaki yorumlarıyla isyan etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi 25, 26 ve 27'inci dönemde Kocaeli Milletvekilliği yapan Tahsin Tarhan, 28'inci dönem seçmlerinde koltuğunu devretti. Seçimi yaklaşık 2 buçuk milyon oy farklı ile kaybeden Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk olarak tüm genel başkan yardımcılarını görevden alarak yeni bir ekip kurdu. Kılıçadaroğlu'nun yeni kurduğu ekipte CHP'nin Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Tarhan, 2 gün önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GENLERİ YENİLEMELİYİZ"

Görevlendirme sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında kurultay ile ilgili konuşan Tarhan, "Kurultayda CHP olarak, özeleştiri vererek CHP genlerini yenilemeliyiz. Yani kan akışı daha iyi olmalı.CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur, yeni aday çıkarsa yeni yarış olursa olabilir biz ona karar veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İSTİFALAR HATIRLATILMIŞTI

Bu açıklaması sonrasında hem bazı sosyal medya kullanıcıları hemde bazı internet hesapları paylaşımlarda bulunarak, parti tarihindeki istifaları hatırlattı. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde en uzun süre görev yapan İsmet İnönü, parti içi mücadele sonucunda değişen ilk genel başkan olduktan sonra 5 Kasım 1972 tarihinde 33 yıllık genel başkanlık yaptığı CHP'den istifa etmişti. 14 Kasım 1972 tarihinde de milletvekilliğinden istifa etmişti. İnönü'den sonra CHP genel Başkanlığına seçilen Bülent Ecevit ise 30 Ekim 1980'de CHP Genel Başkanlığından istifa etmişti. CHP'nin bir başka istifa eden genel başkanı ise kaset skandalı ile gündeme gelen Deniz Baykal olmuştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tarhan'ın sözleri ve çıkışı tartışılmaya devam ederken, bu defa kendi sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı ve "TEKRAR EDİYORUM! CHP, Genel Başkanlarının istifaya zorlandıkları veya imza toplanarak istifa ettirildiği bir geleneğe sahip değildir. İstifa, tek taraflı iradeye bağlıdır. Geleneğimizde değişimin adresi Kurultaydır. Yüz yıllık çınar yeşerecek, yeni filizler verecek" ifadelerini kullanarak genel başkanın istifasını isteyenlere tepki gösterdi.

AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN

Tarhan'ın, önceki akşam yaptığı paylaşım ise kendisini takip eden vatandaş ve partililerden beklediği, karşılığı alamadı. O paylaşımın altına tek bir iyi yorum yapılmadı. Takipçileri "Seçmene ayar mı veriyorsunuz? Ne demek tekrar ediyorum ve ünlem. Hepiniz istifa edin. Hepiniz terk edin koltukları gelenekte 13 yıl kaybedip hala aynı koltukta oturan genel başkan yok", "İstifa az utanma olur", "Koltuğa yapışanları ne yapalım? Hala hep onlar haklı!", "evet zaten kurultaylarda da hep değişim olmuştur. Lütfen aklımızla dalga geçmeyin", "Tekrar ediyoruz! İstifa edin yoksa imza ile istifa ettirileceksiniz" gibi sert ifadeler kullandı.