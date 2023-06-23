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Giriş Tarihi: 23.6.2023 19:14

Emine Erdoğan'dan Mutfağın Elçileri'ne teşekkür mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dost ülkelerimizin temsilcilerinin Türk Mutfağı’nı keşif yolculuğuna tanıklık etmek büyük mutluluk.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Mutfağın Elçileri’ne teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mutfağın Elçileri'nin Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini tanıtım programında emeği geçenlere teşekkür etti.

SAĞLIKLI VE ATIKSIZ MUTFAK

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: "Kültürlerimiz farklı ama lezzetlerimiz ve duygularımız aynı… Dost ülkelerimizin temsilcilerinin Türk Mutfağı'nı keşif yolculuğuna tanıklık etmek büyük mutluluk. Asırlık tariflerimizi şeflerimizle beraber deneyimlerken dünyaya, sağlıklı, atıksız ve zengin mutfak kültürümüzü de tanıtan Mutfağın Elçileri'ni gönülden kutluyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

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Emine Erdoğan'dan Mutfağın Elçileri'ne teşekkür mesajı
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