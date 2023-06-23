Kadın vekiller sıfır atıkta rol model olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi kapsamında "Sıfır Atık Konularında Kadınların Öncü Rolü" AK Parti Kadın Milletvekilleri İstişare Toplantısı'nda ele alındı. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan "Sıfır atık Türkiye'nin en büyük çevre hareketi oldu. Bir dünya markası haline geldi. BM aldığı kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti. Yeşil kalkınma devrimiyle ülkemizin önünde yeni ufuklar açıyoruz. Kadın milletvekilleri olarak Meclis'te rol model olacağız" dedi.