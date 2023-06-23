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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Özgür Özel’den 50 bin lira manevi tazminat

ANKARA
Özgür Özel’den 50 bin lira manevi tazminat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkûm etti" ifadelerini kullandı.
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Özgür Özel’den 50 bin lira manevi tazminat
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