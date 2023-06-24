500. Bayraktar TB2 üretim hattından çıktı

Dünyada en çok ülkeye ihraç edilen, Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 500'üncüsü üretim hattından çıktı. "T500" kuyruk numaralı Bayraktar TB2 için Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Baykar personeli ile Baykar lojmanlarında ikamet eden depremzedeler katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 30 ülkeye ihraç edilen ve sınıfında dünyanın en iyi SİHA'sı olan Bayraktar TB2'yi geliştiren Baykar ekibini tebrik etti.