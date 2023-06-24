CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: FETÖ’cüler CHP genel merkezi’nde cirit atıyor

Yaptığı açıklamalarla partisiyle arası açılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. "Kesin ihraç talebiyle" yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, haberin ardından Twitter hesabından 'Başkaldırıyorum' mesajını paylaşırken, katıldığı TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Seçimler öncesinde parti örgütünün fikrinin sorulmadığını belirten Özcan şunları söyledi:Adayımız yanlıştı. Kimseye bu söyletilmedi. Siyasi rüşvet vererek, toplam oyları yüzde 1 bile olmayan genel başkanlara cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık vererek kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Kol kırılsın yen içinde kalsın, yen içinde kalmıyor. Yol yürüdüğümüz insanlar yanlıştı. Söylemler yanlıştı. Masanın kuruluş şekli yanlıştı. Terör sevicileri toplamış çevresine. Eksik olan Türk milliyetçisiyim diyen insanlar.FETÖ'cüleri toplamışız üzülerek söylüyorum. FETÖ'cüler genel merkezde cirit atıyor. Bana isim verdirtmeyin. Terör sevicileri toplamış çevresine. Çevresinde Atatürkçü, yurtsever, laik olanlar eksik. Bunlar dışında herkese çanak tutuyor. Canan Kaftancığlu çıkıyor 'Ermeni soykırımını tanıyorum' diyor. Neyi tanıyorsun, okudun mu sen o tarihi?Özcan'ın iddiaları, Kılıçdaroğlu'nun bazı danışmanlarının FETÖ iltisakı nedeniyle çeşitli cezalara çarptırıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarındanFatih Gürsul, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Murat Aksoy, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay,Koray Çalışkan da, "Fetullahçı Terör Örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası almıştı. Alper Keten ise örgütün haberleşme programı ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu tespit edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılınca yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmıştı.