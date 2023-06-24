Hatay Kırıkhan’da yeni hayatlar yeni umutlar

Depremin vurduğu Hatay Kırıkhan'da yaralar sarılıyor. Tuzla Belediyesi; gece gündüz çalışarak, bin km uzaklıktaki Kırıkhan'daki konteyner kentlerinin kurulumunu tamamlandı. Üç etap halinde 250 konteyner ev depremzedelerin hizmetine sunuldu. Bin 250 kişinin yaşadığı konteyner kentlerde, 3 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor. Alanda aynı zamanda çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Çocuklara yönelik etkinlikler de aralıksız sürüyor.
O GÜNDEN BERİ TEYAKKUZDAYIZ
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "6 Şubat sabahı saat 04.17'den itibaren buradayız. Arama ve kurtarma çalışmaları dâhil tüm yardım çalışmalarında, çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulması dahil tüm çalışmalarda burada yer aldık. Şunu gördük aslında depremler yeryüzünden hiçbir zaman eksilmedi. Bundan sonra da eksilmeyecek. Depremlerle beraber mühim olan bununla mücadele etmektir. Bunun bir gerçek olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Asrın depreminde, her birimiz 150 bin insanımız ile birlikte yaralandık, 51 bin canımızı kaybettik. Allah bir daha depremleri bize yaşatmasın. Biz burada bir şeyi gördük, hep beraber o günden itibaren teyakkuzdayız."
DOSTLUK ZOR GÜNLERDE BELLİ OLUR
Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık zor günlerde belli olur. Dolayısıyla ülke ve millet olarak bu zor günlerde dostluğu ve kardeşliği gördük. Aslında medeniyetimizin bu gerçeğini gördük. Biz dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık medeniyeti olduğumuzun 85 milyon olarak altını çizdik. 13 milyon kardeşimizin yardımına koştuk. Vatandaşlarımız ellerinden gelen bütün imkânlarla seferber oldular. Her ne kadar değerlerimize ve medeniyetimizi aykırı davranan ifadeler ve eylemler olsa da biz bir dayanışma medeniyeti olduğumuzu ortaya koyduk. Kardeşlik sadece insanlar arasında olmaz, şehirler arasında da olur.
BURADAN AYRILMAYACAĞIZ
İlk günden itibaren bozulan şehirlerin alt yapısının geliştirilmesi, kalıcı konutları yapmak için devletimizin hemen aksiyona geçmesi, ilk günden itibaren köy evleri ve belli kalıcı konutların temellerinin atılması ile birlikte biz de Kırıkhan ile kardeş olduk. Tuzla nereyse Kırıkhan orasıdır. Kırıkhan nereyse Tuzla oradır. Yaralar tamamıyla sarılıncaya kadar buradayız. İstanbul'daki Tuzla ile Kırıkhan'ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz.
BAŞKAN YAZICI DEPREMZELERLE BAYRAMLAŞTI
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Başkan Yazıcı, Kırıkhan'da artan sıcak nedeniyle her konteynere klima takılması konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.