Hatay Kırıkhan’da yeni hayatlar yeni umutlar

O GÜNDEN BERİ TEYAKKUZDAYIZ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "6 Şubat sabahı saat 04.17'den itibaren buradayız. Arama ve kurtarma çalışmaları dâhil tüm yardım çalışmalarında, çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulması dahil tüm çalışmalarda burada yer aldık. Şunu gördük aslında depremler yeryüzünden hiçbir zaman eksilmedi. Bundan sonra da eksilmeyecek. Depremlerle beraber mühim olan bununla mücadele etmektir. Bunun bir gerçek olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Asrın depreminde, her birimiz 150 bin insanımız ile birlikte yaralandık, 51 bin canımızı kaybettik. Allah bir daha depremleri bize yaşatmasın. Biz burada bir şeyi gördük, hep beraber o günden itibaren teyakkuzdayız."