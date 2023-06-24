Tuzla’dan Hatay’a iyilik köprüsü: Bin 250 depremzedeye sıcak aş, sıcak yuva

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin vurduğu Hatay Kırıkhan'da yaralar sarılıyor. Tuzla Belediyesi, gece gündüz çalışarak, bin km uzaklıktaki Kırıkhan'daki konteyner kentlerinin kurulumunu tamamlandı. Üç etap halinde 250 konteyner ev depremzedelerin hizmetine sunuldu. Bin 250 kişinin yaşadığı konteyner kentlerde, 3 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.Alanda aynı zamanda çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Çocuklara yönelik etkinlikler de aralıksız sürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ile bayramlaştı. Başkan Yazıcı, Kırıkhan'da artan sıcak nedeniyle her konteynere klima takılması konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.