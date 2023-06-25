İzmir Büyükşehir’de 18 bin işçi iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediye şirketlerinde çalışan işçilerin toplu sözleşmeden doğan farkları ile ikramiyelerini de söz verdiği halde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yatırmayınca, büyükşehir belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeler iş bırakma kararı aldı. Karar işçilere, örgütlü sendika tarafından SMS mesajı ile duyuruldu. İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçi, cuma günü saat 15.30'da iş bıraktı. Sendikanın çağrısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler toplu sözleşmeden doğan maaş farkları ile ikramiyelerin bir an önce hesaplarına yatırılması için belediye yönetimine çağrıda bulundu.