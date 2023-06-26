"e-Devlet'e siber saldırı" iddialarına yalanlama: Veri sızdırmak mümkün değil...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'ndan veri sızdırıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu yılın sadece ilk 6 ayında e-Devlet Kapısı'na 2 milyar 307 milyonun üzerinde giriş gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 3,5 milyarın üzerinde işlem yapıldığını bildiren Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı, tüm işlemlerini telefonlardan ve bilgisayarlardan gerçekleştirdiği 2020 yılında dahi e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısının 2 milyar 306 milyon olduğunu söyledi.

Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.