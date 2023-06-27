CHP’nin bir yalanı daha çürütüldü

30 BİN KİŞİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI FAYDALANACAK

Güllübağ, Yusufkuyu, Yeroluk, Dağeteği, Mıcıt, Melo, Zeytin, Gölpınar, Aşağı İçkara, Yukarı içkara, Kavakbaşı, Canoğlu, Kanoğlu, Yukarı Koymat, Aşağı Koymat, Kengerli, Küçük Yenice, Yenice, Diphisar, Güvemli, Hayrettin, Yıldız, Akçakebir, Özveren, Ağılmus, Gölcük, Yedikuyu, Culfacık, Güzelbulak, Kabahaydar, Aslıhan, Konaç, Kemerli, Ağzıbüyük, Akoğlan, Kalınbayat, Saklıca, Üçkuyu, Bayramlı, Kayacık, Yeniköy'ü bağlayan grup yolundaki asfalt çalışmaları devam ederken çalışma sonucunda yaklaşık 30 bin kişinin doğrudan ve dolaylı şekilde faydalanacağına da dikkat çekildi. Çalışmanın daha önceden de mevcut durumu sathi kaplama asfalt olan bu güzergahın vatandaşların yenileme talebi üzerine başlatıldığı da ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada da şöyle denildi: