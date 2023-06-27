PKK elebaşına özgürlük isteyen Yanardağ’a gözaltı

TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 25 yıldır hapiste olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek methiyeler düzdü. Öcalan'ı "Filozof" ilan eden Yanardağ için hem RTÜK hem savcılık harekete geçti. RTÜK, Tele 1 hakkında inceleme başlatırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı. Yanardağ, soruşturma çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alındı.