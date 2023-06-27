Zamanaşımına 10 gün kala 20 yıllık sır cinayeti itiraf etti

Antalya'da 5 Temmuz 2003'te Muratpaşa İlçesi'ndeki yediemin deposunda kurşunlanarak öldürülen Selam Canpolat cinayetinin faili Mehmet Açıkkan (46), zamanaşımına 10 gün kala polise teslim oldu. Cinayeti başkasının azmettirmesiyle işlediğini söyledi. Zanlı, polise verdiği ifadesinde "cinayetin ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu, sokaklarda yaşamaya başladığını, uyuşturucudan kurtulabilmek için cezaevine girmek istediğini ve cinayeti itiraf ettiğini" söyledi. Gözaltına alınan Açıkkan, o dönem yaşanan cinayeti, Kazım Çimenli ile Selam Canpolat arasında, Hülya isimli kadın nedeniyle yaşanan husumet nedeniyle işlediğini, kendisinin Çimenli'nin azmettirmesi sonucu Canpolat'ı vurduğunu anlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen zanlı, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı. Yeni elde edilen deliller üzerine savcılık, Çimenli ve diğer şüphelileri mercek altına aldı.