44 derece sıcaklıkta rahmet gölgesi

2.5 milyona yakın hacı adayı Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dini vazifelerini yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Arafat Dağı'na çıkarak dualar eden Müslümanlar 44 derecelik kavurucu sıcakta ellerini semaya açarak dua etti. Kâbe-i Muazzama'ya dönen kadın ve erkek hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duaya 'amin' dedi. Arafat vakfesine kalpten iştirak eden hacı adayları gözyaşlarına boğuldu. Erbaş, "Bugün burada, adeta mahşeri yaşıyoruz. Sığınılacak hiçbir gölgenin bulunmadığı hesap gününün kavurucu sıcaklığı geliyor aklımıza, dizlerimiz titriyor, kalplerimiz ürperiyor. Her insanın kendi derdine düşeceği o dehşetli günde bizleri yapayalnız bırakma n'olur! O zor zamanda bizi rahmetinle gölgelendir, merhametinle himaye eyle Allah'ım!" diye dua etti. Hacı adayları bugün şeytan taşlayacak.HACDA en güzel yarışKâbe'de metafalanında namazkılma yarışı.Hacı adayları bualanda Kâbe'yeyakın namaz kılmakiçin adetabirbiriyle yarışıyor.Biz debaşarılı olduk vemetaf alanındanamaz kıldık.