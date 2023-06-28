Haberler Gündem Haberleri 44 derece sıcaklıkta rahmet gölgesi
Giriş Tarihi: 28.6.2023

44 derece sıcaklıkta rahmet gölgesi

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
44 derece sıcaklıkta rahmet gölgesi
2.5 milyona yakın hacı adayı Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dini vazifelerini yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Arafat Dağı'na çıkarak dualar eden Müslümanlar 44 derecelik kavurucu sıcakta ellerini semaya açarak dua etti. Kâbe-i Muazzama'ya dönen kadın ve erkek hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duaya 'amin' dedi. Arafat vakfesine kalpten iştirak eden hacı adayları gözyaşlarına boğuldu. Erbaş, "Bugün burada, adeta mahşeri yaşıyoruz. Sığınılacak hiçbir gölgenin bulunmadığı hesap gününün kavurucu sıcaklığı geliyor aklımıza, dizlerimiz titriyor, kalplerimiz ürperiyor. Her insanın kendi derdine düşeceği o dehşetli günde bizleri yapayalnız bırakma n'olur! O zor zamanda bizi rahmetinle gölgelendir, merhametinle himaye eyle Allah'ım!" diye dua etti. Hacı adayları bugün şeytan taşlayacak.




EN GÜZEL YARIŞ
HACDA en güzel yarış Kâbe'de metaf alanında namaz kılma yarışı. Hacı adayları bu alanda Kâbe'ye yakın namaz kılmak için adeta birbiriyle yarışıyor. Biz de başarılı olduk ve metaf alanında namaz kıldık.

ARKADAŞINA GÖNDER
44 derece sıcaklıkta rahmet gölgesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA