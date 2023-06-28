Tüm enerjimizle milletimizin taleplerini karşılayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte, artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkânına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz" dedi.Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz. Kurban Bayramı'nın; ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerin yandığı bu aylarda, Kurban Bayramı'nın, vatandaşlar arasında kardeşlik iklimini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yâd ediyor, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.Türkiyehizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir beş sene daha kazandı. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına, kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. Amacımız; milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı hâline dönüştürmek. Hazırlıklarımızı yaptık, kadromuzu oluşturduk. Milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız.Depreminyaralarını sarmak ve depremzedeleri en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim, kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde, 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere, toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.Güçlüdestekle 'iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan' aziz milletimin tüm fertlerine, yurtdışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, son asrın en kritik seçimlerinden birini demokrasi şöleni içerisinde, yüzde 90'a varan rekor katılım oranıyla, bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde, hamdolsun, başarıyla gerçekleştirmiştir. Seçimlerin kazananı; tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir.21yıldır olduğu gibi gelecek beş sene boyunca da yine aşkla çalışacağız. Eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorumBaşkan Erdoğan dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan ve El Sani, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Erdoğan, ardından görüştüğü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bayramlarını kutladı. ANKARAİçışlerı Bakanı Ali Yerlikaya, Van ziyareti kapsamında 3 bin 305 rakımlı Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki askerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan da Yerlikaya'nın telefonundan üs personelinin bayramını kutlayarak "Rabbim yâr ve yardımcınız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi. ANKARA