2.4 milyon Müslüman daha hacı oldu

Hac ibadeti için Mekke-i Mükerreme'de buluşan 2,4 milyon Müslüman, tüm vecibeleri yerine getirerek hacı olmanın gururunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şeytan taşlayıp kurban kestirerek hacı oldu.Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan ve Arafat vakfesini tamamlayan 2,4 milyon Müslüman, büyük coşku yaşıyor. Hz. İbrahim'in asırlar önce başlattığı hac yolculuğunu uygulayan milyonlarca Müslüman, hacı olmakla müşerref oldu. Her hacı adayının ortalama 15 kilometre yürüdüğü yorucu gün, şeytan taşlama ve şükür kurbanının kesmesiyle sonra tamamlandı.Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçti.Büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atan hacılar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hac vazifesini tamamladı. Hacılar, bayramın 2'inci ve 3'üncü günü de küçük, ortak ve büyük şeytana yedişer taş atmak suretiyle ibadetlerini sürdürecek.Hac ibadetini eda etmek için Mekke'ye gelen milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Kâbe'de buluştu. Omuz omuza saf tutan hacılar, bayram namazını huşu içinde kıldı. Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 2,4 milyondan fazla hacı, bayram namazını Kâbe-i Muazzama'da eda etti. Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan milyonlarca Müslüman, Arafat vakfesini tamamladıktan sonra bayram namazı için Mescid'i Haram'a geldi. Kâbe'de ziyafet tavafını tamamlayan milyonlarca hacı, omuz omuza saf tuttu. Namazın ardından ellerini açarak dua eden hacılar, daha sonra coşku ile birbirleriyle bayramlaştı.