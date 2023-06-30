AK Parti Genel Merkezi’nde coşku

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Belgin Uygur ve Ömer İleri ile Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşmak için bir araya geldi. Burada konuşan Uygur, seçimlerde, milletin sağduyu ve ferasetini göstererek, tercihini güvenden, istikrardan, güçlü ve büyük Türkiye'den, eser, hizmet siyasetinden ve Başkan Erdoğan'dan yana kullandığını söyledi. Uygur, Erdoğan liderliğinde, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti. Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de önemli bir seçim sürecinin geride bırakıldığını, Türkiye'nin, "Türkiye Yüzyılı" fırsatını yakalamış bir ülke olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Milletvekili Fuat Oktay da seçim sürecinde "AK Parti, Cumhur İttifakı kazanırsa, 85 milyon kazanır" dediklerini hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun ki 85 milyon kazandı, Türkiye kazandı, birlik ve beraberlik kazandı" diye konuştu.